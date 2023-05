Emelec: Miller Bolaños y su polémico mensaje en redes habría sido para sus compañeros

Las polémicas internas en Emelec no paran, ya que tras la novela con el ahora exjugador 'azul', Dixon Arroyo, ahora Miller Bolaños se sumó por un posteo que no pasó desapercibido y ahora existe una teoría.

La semana pasada, el 'Killer', como es apodado la figura de Emelec, publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde apuntaba: "ya cobraron, ya paguen".

Hubo un profundo silencio durante estos días, donde además salió el propio presidente, José Pileggi a asegurar que el plantel se encuentra con los pagos al día.

Sin embargo, la publicación de Bolaños puso en duda la declaración del directivo principal, aunque al no existir contexto, quedó en el aire.

Este martes, el periodista Carlos Víctor Morales, en radio Caravana, reveló la historia de esta situación.

"Me explicaron el tema de Miller. Tome o déjelo si lo quiere creer. Dentro de los jugadores hay tipos de multa, el que llega tarde, el que pierde en juegos. Tienen un pozo. Como ya están al día, Miller puso eso a sus compañeros. No era para la directiva. Eso me lo explicaron", contó.

Lo cierto es que por ahora, Bolaños no ha sido parte del último mes en Emelec, debido a una dolencia que lo mantiene fuera de las canchas de un equipo que vive una crisis de resultados, que lo mantiene en zona baja de la Liga Pro.

Emelec visita este miércoles a Guaraní por la Copa Sudamericana por la fase de grupos a las 19:00 (Hora de Ecuador) en suelo paraguayo.