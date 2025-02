Emelec es suspendido por deuda con Joao Rojas

El Club Sport Emelec no encuentra respiro en sus deudas y tras perder una demanda con José Francisco Cevallos hace dos días, este sábado se despertó con la novedad de haber sido suspendido por no cancelar USD 21,875,00 a su ex jugador Joao Rojas.

El periodista Andrés Caguana reveló el documento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que da a conocer el impedimento de jugar para el Bombillo, por una deuda que mantiene con Rojas. El valor de dicha letra, asciende a los USD 21.875,00.

Los azules deberán cancelar la cifra total o llegar a un acuerdo con el jugador que actualmente milita en las filas de Barcelona SC para no exponerse a una sanción mayor.

Rojas jugó en Emelec entre las temporadas 2017 hasta el 2022 donde pudo ser campeón nacional en el 2017 y luego dar el salto al fútbol mexicano.

En la actualidad, Emelec vive una crisis institucional, deportiva y económica, estando impedido de no poder fichar hasta el mes de junio por varias deudas por cancelar.

Si Emelec no le paga a Cevallos y Rojas, esa sanción podría extenderse hasta finales del año.