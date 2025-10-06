Fútbol Nacional
Emelec tendría dos bajas sensibles contra Leones FC por Copa Ecuador

Este miércoles 8 de octubre, Emelec se enfrenta contra Leones FC por los octavos de final de la Copa Ecuador

   
    Jugadores de Emelec previo al partido de Deportivo Cuenca por la LigaPro( API )
Este miércoles 8 de octubre, Emelec se medirá ante Leones FC en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador. El encuentro se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, debido al paro nacional que afecta a varias zonas del país.

Para este compromiso, el cuadro eléctrico presenta dos bajas sensibles. Según información de la periodista Sonia Pérez, Alexander González sufre un desgarro en el sóleo, mientras que Luis Fernando León padece una contusión en el pie tras un choque con el jugador Mancinelli.

Por otro lado, los futbolistas Christian Cueva, Luis Caicedo, José Angulo y Facundo Castelli continúan en proceso de recuperación y no estarán disponibles para este encuentro.

El partido entre Leones FC y el Bombillo está programado para las 16:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por DSports y DGO.

Emelec llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Deportivo Cuenca en la primera jornada del segundo hexagonal de la LigaPro.

Con ese resultado, los dirigidos por Guillermo Duró se ubican en la segunda posición del grupo y mantienen vivo el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana.

