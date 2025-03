Ayrton Preciado: "Emelec no fue empático conmigo para concretar mi regreso. Les dejé USD 8 millones"

Ayrton Preciado, extremo ecuatoriano de 30 años que tuvo un exitoso paso por Emelec en el 2017 y 2018 confesó en una entrevista para Studio Fútbol que estuvo cerca de regresar al club eléctrico, pero no pudo concretar su regreso por no llegar a un acuerdo económico.

"No se llegó un acuerdo para mi regreso a Emelec, hubo muchos intermediarios, además de las situaciones económicas del club. Yo sentía que merecía lo que estaba pidiendo por lo que le di al club y por lo que yo me he ganado", dijo Preciado.

"No pedía fortuna, pero sí sentía que merecía lo que estaba requiriendo. Al club le dejé mucho, pero ellos no tuvieron ni un poquito de empatía, no fueron recíprocos. Fueron USD 8 millones los que les dejé al equipo", agregó el esmeraldeño.

Le podría interesar: Un fuerte equipo de Italia estaría interesado en Diogo Bagüí

Ayrton salió de Emelec en el 2018 acumulando 70 partidos con la camiseta azul, registrando 27 goles y colaborando con 15 asistencias.

Posteriormente llegó a suelo mexicano para vestir la camiseta del Santos Laguna, club para el que jugó cinco temporadas, donde jugó 57 partidos, marcando 10 goles y firmando cuatro asistencias.

Luego, regresó al país para jugar en Guayaquil City en el 2023,y en el 2024 volver a México y defender los colores del Querétaro, pero las lesiones le imposibilitaron mostrar su mejor nivel, por lo que en el 2025 tuvo que viajar hasta Argentina y firmar con Aldosivi.