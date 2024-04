Sin Marcelo Zuleta y Félix Borja, ¿Quién será el entrenador de El Nacional ante Delfín?

La dirigencia de El Nacional, encabezada por Marco Pazos, confirmó que Marcelo Zuleta es el nuevo entrenador del cuadro militar, sin embargo, el estratega argentino no podrá ser habilitado, ¿por qué?

Zuleta no podrá dirigir a El Nacional porque no cumple con el fair play financiero impuesto por la Liga Pro, es por ello que algunos jugadores contratados no han podido debutar con los Puros Criollos.

Por esta razón, Éver Hugo Almeida tampoco fue habilitado y Félix Borja cumplió la función de entrenador en los partidos oficiales.

“Tenemos un fair-play financiero muy alto de USD 3,1 millones. En junio lo vamos a tener en cero”, dijo Marco Pazos, presidente de El Nacional.

Además, Pazos mencionó que Félix Borja no seguirá en el club.

"Lastimosamente, el profe Canguro (Félix Borja), al que le pedimos que se quede, dijo que era leal al cuerpo técnico anterior. Le hemos pedido que se quede unos días más y nos ayude. Va a tomar una decisión en las próximas horas, pero fue claro y enfático en decir que va a ser leal".

"Eso es una virtud, la lealtad es algo bueno. No es bueno para nuestro club, pero sí es bueno ser leal con la gente porque un día la lealtad se paga", agregó.

Sobre quién dirigirá el partido ante Delfín manifestó: "Vamos a solucionar esto en estos días, tenemos algunos días para poder componer este pequeño problema".

El próximo partido de El Nacional será este lunes 29 de abril contra el Delfín a las 19:00 (Hora de Ecuador) en el estadio Olímpico Atahualpa. Este cotejo será transmitido en vivo por Star Plus y Espn (solo para usuarios CNT).