El Nacional envió documentación a Liga Pro para habilitar a 13 futbolistas

El Nacional todavía no inscribe a toda su plantilla para esta temporada, por ello ha disputado sus primeros encuentros de Liga Pro con juveniles debido a las deudas que mantiene actualmente el club.

Sin embargo, el presidente del cuadro militar, Marco Pazos, desde que asumió su cargo ha buscado varios auspiciantes para solventar la deuda que no le permite inscribir a su plantilla para esta temporada de Liga Pro.

Sobre este tema, Miguel Ángel Loor, mencionó que "recibió el faltante de los contratos de auspicio que soportarían, una vez revisados y analizados, la habilitación de 13 jugadores de El Nacional (lo solicitado por el club hasta hoy)".

"El personal de Liga Pro analizará los contratos y procederá a la habilitación de los jugadores que sean validados con los soportes presentados. Espero sean todos. Hasta ayer 9:28 pm no habíamos recibido la documentación", escribió Loor en su cuenta de X.

"Vamos a ayudar al club con todo nuestro contingente (hasta la hora que sea) para que registre sus jugadores, pero evidentemente necesitábamos información para hacerlo. Información que ha sido solicitada desde enero que el club entro en un proceso de intervención", agregó.

Además, explicó que si no están inscritos, correctamente, en el COMET no pueden hacer nada, puesto que ese trabajo 100% corresponde y depende al club, ellos tienen las claves, los accesos, etc.

"Si el club los inscribe en el COMET y luego cierra el libro de pases, no pasa nada, igual se pueden habilitar después, hasta un mes, si soportan con los contratos como van a ser pagados. Pero si no los inscriben y cierra el periodo de transferencias, ahí si no podrían competir", acotó.

Actualmente, El Nacional registra tres derrotas en Liga Pro y este 20 de abril disputará su cuarto partido del campeonato ecuatoriano ante Aucas. Este cotejo se llevará a cabo este 20 de marzo a las 19:00.