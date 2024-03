El presidente de El Nacional, Marco Pazos, quiere que la incertidumbre que había en este club, en los meses anteriores, desaparezca. Es por ello, que este 7 de marzo dio una buena noticia al mundo militar.

Pazos confirmó en una entrevista con el medio radial Mundo Deportivo que el entrenador Ever Hugo Almeida seguirá siendo el estratega del club y fichará a 10 jugadores para esta temporada.

“Ever Hugo Almeida se queda. No he tenido la oportunidad de conversar con el profesor, el día de hoy lo voy a conocer (en el complejo ubicado en Tumbaco). No quería afectar su trabajo, ahora que soy presidente conversaré con él por primera vez", dijo Pazos.

Lea también: Fidel Martínez, nuevo jugador de El Nacional

"La siguiente semana recibiré la documentación que me acredita como presidente. Trabajamos duro para habilitar jugadores la próxima semana y tener a gran parte de la plantilla contra Emelec", añadió.

"Queremos tener hasta 10 nuevos refuerzos, no los podemos mencionar porque se pueden caer. Esperamos oficializar los nombres lo más pronto posible", afirmó el presidente de El nacional.

El próximo partido de El Nacional será contra Macará este 9 de marzo en el estadio Bellavista de Ambato a la 13:00. Este cotejo será transmitido en vivo por Espn y Star Plus.