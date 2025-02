Elecciones en Emelec: José Auad acusa a Jorge Guzmán de comprar votos para la presidencia

El plazo para que los candidatos se inscriban para las elecciones de Emelec ya llegó a su final y solamente están José Auad y Jorge Guzmán, quienes compiten por la presidencia.

Auad vuelve a la carga para hacerse con el máximo puesto del bombillo, incluso ya salió a apuntar contra Jorge Guzmán.

“Había dos escenarios, el primero era que iban a votar un candidato, no lo encontraron y se dieron cuenta de que Guzmán no está a mi nivel. No puede estar a mi nivel un candidato que ha hecho campaña veinte días, vs. yo, que llevo ocho años con Roberto”, dijo Auad a KCH radio

El candidato incluso acusó a Guzmán de pagar a las personas para garantizar su voto. “Sé que está comprando votos, eso no se hace; deje que el hincha vote con el corazón por la mejor opción. No puede hacer una reunión, comprar votos a la gente del sur para tratar de ganar”, lamentó Auad.