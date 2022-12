El penal errado en la final 'golpeó emocionalmente' a Damián Díaz porque 'se siente hincha de Barcelona SC'

El director técnico de Barcelona Sporting Club, el argentino Fabián Bustos, se refirió este viernes al estado anímico de Damián Díaz ras el penal errado en la final de vuelta ante Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El adiestrador mencionó que esa situación 'golpeó emocionalmente' al capitán amarillo.

"Entiendo cómo es el fútbol, entiendo como se siente y hasta que no volvamos a competir, no se va a sacar eso de encima porque me ha pasado y le ha pasado a un montón de jugadores", sostuvo Bustos en rueda de prensa.

"Le pasó a Messi que había abandonado la Selección y ahora está viviendo un presente totalmente distinto (en la final del Mundial)", añadió.