Buenas noticias para El Nacional. El cuadro militar ya tiene una fecha tentativa para que se lleve a cabo las elecciones del club, donde los socios elegirán a la nueva dirigencia que estará en el cargo por los próximos cuatro años.

El Tribunal Electoral, que está conformado por los generales Gonzalo Carpio y que Carlos Medina, pusieron este 2 de marzo de 2024 que sea la fecha tentativa para que se desarrollen los comicios del club.

Además, el mismo Tribunal acudirá al Ministerio del Deporte para tener certeza de si Lucía Vallecilla y los integrantes de su Directorio, pueden o no participar en estas elecciones.

Lea también: El Nacional tiene una deuda de USD 7,2 millones y no puede contratar jugadores

Hasta el momento, la plantilla de El Nacional no tendrá ninguna novedad, puesto que los puros criollos hasta que el monto no pueden fichar al tener el costo de la plantilla en negativo USD-747.582. Para contratar debe primero cancelar esta deuda, ya que Liga Pro no permite que ningún club tenga números rojos.

El Nacional debuta en Liga Pro este 17 de febrero contra Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, a la 13:00 (hora de Ecuador). Este encuentro será transmitido en vivo por Star Plus.