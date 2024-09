Le podría interesar: Emelec no entrenó por segundo día consecutivo y espera llegar a un acuerdo de pago con Pileggi

El presidente de Emelec, José Pileggi , todavía no ha plantado cara a esta situación y esto generó molestias al exjugador millonario, José Francisco Cevallos Jr. , quien le dedicó un mensaje al máximo dirigente a través de una historia en la red social Instagram.

Emelec continúa atravesando problemas dirigenciales y futbolísticos . Esto se reflejó en la actitud de los jugadores eléctricos este martes 17 de septiembre, cuando decidieron no entrenar debido a la falta de pagos.

"Una cosa es no darnos la cara a los jugadores que salimos (incluso con valores pendientes ocasionados por tu mala gestión), pero otra cosa es no darle la cara y no cumplir lo que ofreces a tus propios jugadores de tu actual plantilla. ¡Dios mío!", revela el texto en la historia de su red social Instagram.

José Francisco Cevallos Jr. tuvo su paso por Emelec desde el 2020 hasta el 2023, donde sumó un total de 135 partidos, anotando 32 goles y colaborando con 15 asistencias.