"El fan ecuatoriano es de redes sociales, del insulto, de escribir 'pollo corrupto', cuando en realidad, gracias a IDV, existe la selección actual", Javier Rabanal

El técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, volvió a generar polémica con sus declaraciones, esta vez en defensa del rol fundamental que —según él— juega su club en la formación de la Selección Ecuatoriana.

Durante una entrevista con RadioActiva, Rabanal no solo apuntó contra la prensa, sino que también criticó con dureza la actitud de una parte de la afición nacional.

"El aficionado ecuatoriano escribe "pollo corrupto", cuando resulta que la selección es todo IDV, y gracias a IDV existe la selección ecuatoriana actual", afirmó con contundencia el entrenador, en una frase que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

Rabanal cuestionó la falta de contexto en las críticas hacia los jugadores y el desconocimiento generalizado sobre los procesos que atraviesan los futbolistas convocados: "El aficionado ecuatoriano no le gusta informarse de su equipo, no le gusta saber quién tiene molestias, quién tiene cinco amarillas. Es muy de redes sociales, del insulto".

Además, el DT dejó entrever que existe un sesgo mediático y popular hacia ciertos clubes tradicionales como Barcelona SC, en detrimento del trabajo que realiza Independiente del Valle: "¿Qué pasaría si un jugador famoso de BSC, que está en la convocatoria, fuese de IDV con el rendimiento que tiene?... sería insostenible".

Estas palabras refuerzan la postura de Rabanal sobre el rol protagónico de IDV en el presente del fútbol ecuatoriano, especialmente en la formación de talentos que hoy integran la plantilla de la Tri. Con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho surgidos en Sangolquí, el DT insiste en que es hora de reconocer ese aporte con justicia.