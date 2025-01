¿El camerino de Emelec está roto? Marcelo Meli aclara el tema y habla sobre la pretemporada

" Contento por estar de vuelta en este club que tanto me gusta , queda mejorar todo lo del año pasado, que no fue bueno. Agradezco a la hinchada que nos apoyó todo el año a pesar de todo", comentó sobre su regreso.

"Debemos aprovechar al máximo esta pretemporada. Tenemos un partido el domingo (vs. Alianza Lima) y que me parece un poco apresurado porque nosotros llevamos cuatro sesiones y ellos hace bastante tiempo, aunque no es una excusa. Debemos cuidarnos para que no hayan lesiones porque hoy somos un plantel bastante corto", alegó sobre el poco tiempo para la preparación.

"Si bien es cierto, tuve varios motivos para irme del equipo, por todo lo que pasó y ya se sabe. Pero no quería irme, quería volver y se lo comuniqué a la dirigencia", reveló Meli, que a pesar de que tenía motivos para abandonar el equipo, su deseo fue siempre quedarse.