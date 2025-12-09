Ecuavisa transmitirá dos duelos clave de la LigaPro

La LigaPro entra en su recta final y este fin de semana Ecuavisa llevará a los hogares ecuatorianos dos partidos decisivos para las aspiraciones de Aucas y Liga de Quito, mientras Delfín y Libertad buscarán cerrar con dignidad su participación.

El sábado 13 de diciembre, desde las 15:30 con su respectiva previa, se disputará el encuentro Delfín vs. Aucas, un duelo en el que los cetáceos, ya sin chances en la tabla, intentarán complicar a un Aucas urgido de sumar.

El equipo oriental necesita una victoria para mantener viva su esperanza de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana en la última fecha.

El domingo 14 de diciembre, a partir de las 16:30 (previa incluida), será el turno de Libertad vs. Liga de Quito, un partido crucial para los albos, que buscan asegurar el vicecampeonato nacional. LDUQ depende de sí misma en su disputa directa con Barcelona SC, que marcha tercero y aún aspira a superarla en la tabla.