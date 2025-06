Ebelio Ordóñez, aquel temible delantero de El Nacional apodado El Corcel Negro, cambió el área rival por las rutas de su natal Esmeraldas. Cerda de cumplir 52 años, el exgoleador ecuatoriano hoy conduce un bus de pasajeros, de su propiedad, cumpliendo una pasión que lo acompaña desde su infancia.

“Siempre quise manejar un bus en mi niñez, en realidad el fútbol y el ser chofer siempre fueron a la par mis dos sueños por cumplir”, ha dicho Ordóñez, citado por el portal Informativo Quinindé.

El exdelantero recalca que no lo hace por necesidad, de hecho, el no es únicamente el chofer, sino el duelo del bus: “No estoy quebrado, simplemente hago lo que cualquier jubilado haría para no quedarse todo el día en casa. Hoy simplemente cumplo mi sueño de niño”.

Nacido en Esmeraldas el 3 de noviembre de 1973, Ordóñez dejó huella en el fútbol ecuatoriano, especialmente en El Nacional, club con el que marcó 137 goles en 10 temporadas y fue campeón en 2006.