Domínguez: "Son nueve títulos acá. Voy a hablar con el doctor (Isaac Álvarez) para que me haga una estatua"

Alexander Domínguez selló una nueva temporada exitosa con la camiseta de Liga de Quito y prueba de ello es lo que acaba de conseguir: el bicampeonato nacional.

El experimentado portero acumula un total de nueve títulos bajo el arco albo, incrementando su leyenda.

"Son nueve títulos acá, ojalá no vayan a 'matarme' como (hacen) algunos ex futbolistas. Tengo la suerte de conseguir cinco títulos internacionales y cuatro locales con Liga", empezó hablando Domínguez ante los micrófonos de Zapping Sports.

Domínguez no ocultó su alegría y respondió de manera graciosa: "Voy a hablar con el doctor (Isaac Álvarez) para que me haga una estatua en el estadio, porque no paro de ganar títulos".

Dida, como es apodado el experimentado portero, fue clave para sostener la ventaja conseguida en la final de ida (3-0) al atajar varias ocasiones de peligro de IDV.