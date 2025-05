Djorkaeff Reasco: “No esperé que Joao Quiñónez vaya con el codo... me partió la muela”

Durante el encuentro entre Emelec y El Nacional, por la fecha 14 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim Joao Quiñónez salió expulsado por un fuerte golpe a Djorkaeff Reasco y el delantero ecuatoriano explicó su versión de la jugada.

Al minuto 12 del partido, el defensor de Emelec conectó un codazo a la mandíbula de Djorkaeff, al inicio fue una falta de amarilla, pero al verlo en el VAR fue expulsado.

Ahora, Reasco habló de la jugada y todo lo ocurrido desde su perspectiva, además de que deberá visitar al dentista por lo ocurrido.

“Yo sabía que Joao (Quiñónez) era muy agresivo. Yo lo busqué para una falta, pero nunca me esperé que me vaya con el codo y de paso me trizó una muela”, dijo el delantero a Fútbol sin Cassette.