Diogo Bagüí: "Mi padre dice que no sienta presión por el Clásico del Astillero"

"Siempre decimos que cada partido es una final, hay que entrenar y jugarla como una, a veces las cosas no se dan pero tratamos de estar siempre juntos y hacer las cosas bien, confiando en que el resultado va a llegar", agregó.

"Mi padre me dice que esté tranquilo, que haga lo que he venido haciendo, que no sienta presión porque es un clásico o es un partido muy importante con un rival como es Barcelona. También me dice que me mentalice, confíe en Dios y que haga lo que yo sé", finalizó el defensa azul.