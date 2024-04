“El arquero necesita un descanso mental. No tuve dudas en poner a Víctor en este partido”.

Si bien es cierto que en partidos anteriores Burrai había sido señalado por una parte de la hinchada de Barcelona por goles que ha recibido el equipo en la Copa Libertadores y la Liga Pro, su titularidad no había sido puesta en duda, hasta ahora.

A los aficionados les sorprendió que para este partido, el arquero titular fuese Víctor Mendoza y no Javier Burrai , que se quedó en el banco de suplentes.

Tras el descanso dado anoche, no queda claro si Burrai volverá a ser titular en el próximo compromiso de Barcelona, ante Sao Paulo , por la Copa Libertadores.

Aunque no dio más detalles, el técnico reconoció -con la suplencia de Burrai- que en los últimos juegos el guardameta ha tenido algunas desconcentraciones y malas salidas en el juego áereo de sus rivales.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, el primer tiempo no lo jugamos bien, en el segundo tiempo la pelota se movió más rápido”.

“No voy a hablar del Clásico porque tenemos una guerra futbolística el día jueves (contra Sao Paulo), y está antes. La verdad es que el Clásico en este momento no nos interesa, con respeto lo digo. No lo tenemos en cuenta para nada, tenemos un partido importantísimo que es de Copa”.

Concluyó enfatizando la importancia de mantener el control del juego: “El juego te lleva a estar cerrados y no poder jugar hacia adelante, pero prefiero eso y no rifar la pelota. Como equipo grande estás obligado a jugar para adelante, pero a veces no se puede”.