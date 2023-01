Diego Armas jugará en El Nacional en el 2023

Diego Armas, de 32 años, es nuevo jugador del ascendido El Nacional para el 2023, que arrancará el próximo 24 de febrero. Así lo reveló el mismo jugador, quien en la temporada pasada defendió la camiseta de Aucas y Técnico Universitario, cuadro con el que logró salvar la categoría.

"Al inicio del campeonato yo llego (a Aucas) por pedido del profesor (Héctor) Bidoglio. Con él bastante bien, lastimosamente no se terminan dando los resultados. Con la llegada de (César) Farías pierdo espacio y no sumé minutos en los últimos cinco partidos de la primera etapa. No me parece, y bueno, luego viene la decisión mía de salir en la segunda etapa para tener minutos. Llegué a Técnico Universitario y quería jugar como cualquier futbolista", sostuvo Armas en diálogo con la emisora capitalina La Red.

"Los partidos frente a Independiente del Valle y Macará fueron los mejores del año, porque el equipo demostró que quería quedarse en Serie A. El clásico se lo vivió de ese modo y se habló mucho de ese partido. Afortunadamente conseguimos la victoria y terminamos mandando a Macará al descenso", añadió.

En cuanto a su vinculación con el equipo de los puros criollos, adiestrado por el paraguayo Éver Hugo Almeida, dijo que llega en calidad de jugador libre y asegura que es un equipo 'de mucha historia y uno de los más grandes del país', por lo que considera este paso como 'importante' en su carrera.

"Ellos han mantenido la base de jugadores, creo que es una linda oportunidad para devolverle la grandeza de la historia del club", sentenció. Los militares jugarán LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores desde la Fase 1.