Fútbol Nacional
21 sep 2025 , 14:51

Barcelona ganó 1-0 en Cuenca y corta la distancia con IDV

Barcelona se impuso como visitante frente a Deportivo Cuenca con gol de Xavier Arreaga. Los canarios conservaron su ventaja gracias a la defensa y ahora están a 10 puntos del líder, Independiente del Valle.

   
    Jugadores de Barcelona felicitan a Xavier Arreaga por su gol ante Deportivo Cuenca.
Barcelona venció 1-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la fecha 29 de la LigaPro y recortó la distancia con el líder Independiente del Valle.

Los toreros movieron el tablero a los 20 minutos, cuando Jaquín Valiente ejecutó un tiro libre que fue al corazón del área y allí conectó de cabeza Xavier Arreaga.

Cinco minutos antes, Valiente había levantado un centro que dejó a Janner Corozo con una clara opción de gol, pero el atacante no pudo conectar bien el esférico con su pie derecho.

A los 36, Corozo tocó en corto con Vallecilla, que le devolvió el balón dentro del área cuencana y el atacante canario, bien perfilado, peteó muy débil y directo a las manos del arquero Brian Bustos. Desperdició Barcelona otra clara oportunidad de anotar y aumentar su ventaja.

Bryan Carabalí fue clave para sostener la renta canaria en Cuenca, pues tuvo un par de intervenciones providenciales en jugadas iniciadas por Lucas Mancinelli para evitar que el local consiguiera el empate en el primer tiempo, y frente a otro remate de Luis Estupiñán en el segundo tiempo, a los 52 minutos.

El conjunto local reclamó un agarrón de camiseta de Arreaga a Jorge Ordóñez dentro del área de Barcelona. La jugada fue revisada en el VAR pero no se determinó como penal.

Otra oportunidad de empatar que se perdió el Cuenca ocurrió a los 63 minutos, cuando Alejandro Tobar dio un pase de la muerte y Mancinelli remató desviado. Después, Gastón Campi tuvo que estirarse para mandar la pelota al tiro de esquina cuando acechaba Ordóñez.

A los 75, con Cuenca volcado al ataque, Ordóñez anotó de cabeza tras un tiro libre cobrado por Tobar, pero no fue validado el gol porque el delantero estaba en fuera de lugar.

Mancinelli lo intentó una vez más, desde afuera del área, pero su remate salió apenas unos centímetros por encima de la cabaña custodiada por Ignacio De Arruabarrena.

En los adicionales se salvó el ídolo del Astillero cuando un balón cabeceado por Ordóñez (90+4m) pasó rosando el vertical.

Barcelona llegó a esta penúltima jornada de la fase regular del campeonato con la misión de aprovechar el tropiezo del líder Independiente del Valle, que empató ayer frente al colista Mushuc Runa.

Con 53 puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro, Barcelona recortó la distancia con los rayados —que suman 63— y la dejó en solo 10 unidades, una diferencia clave de cara al arrastre de puntos en el hexagonal final.

El equipo de Ismael Rescalvo ya había asegurado su clasificación a esta instancia, pero ahora buscaba reducir la brecha con el puntero para mantener vivo el sueño del título, y no decepcionó a sus hinchas.

Barcelona cerrará la última jornada de la temporada regular el próximo domingo, en Guayaquil, frente al Aucas.

D. Cuenca vs. Barcelona: minuto a minuto

