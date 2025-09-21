Barcelona ganó 1-0 en Cuenca y corta la distancia con IDV

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona target=_blank>Barcelona</a> venció 1-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la fecha 29 de la LigaPro y recortó la distancia con el líder Independiente del Valle. Los toreros movieron el<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/en-vivo-mushuc-runa-vs-independiente-del-valle-por-la-ligapro-EE10147443 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tabla-de-posiciones/liga-pro/serie-a-ecuador target=_blank></a> <b></b>