'Debe ser una locura' jugar con estadio lleno, apunta Christian Ortiz, refuerzo de Barcelona SC

Christian Ortiz, flamante refuerzo de Barcelona Sporting Club para el 2023, ya palpita lo que será jugar en un estadio lleno en su totalidad. El ofensivo asevera que será 'una locura' jugar con toda esa gente a su favor.

"Contento. El grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico y todos los que trabajan en el club me trataron bien de entrada. Conocía a Fidel (Martínez), a los otros que he enfrentado; a 'Jhonny' (Bauman) lo tuve de compañero. Lindo grupo", sostuvo Ortiz en declaraciones vertidas a BSC TV.

"Barcelona es un club muy grande donde todo jugador quiere estar", complementó el volante de 31 años.

'Tití', exjugador de Independiente del Valle, está esperando el momento de poder jugar en el reducto barcelonista. "Cuando venía a jugar acá de visitante veía la gente que (Barcelona) te metía en el estadio, jugar con eso a favor debe ser una locura", apuntó.