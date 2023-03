Damián Díaz, capitán y '10' de Barcelona SC, habló en rueda de prensa este miércoles 1 de marzo del 2023, en relación a la acción polémica que protagonizó el fin de semana pasado, en la derrota por 2-1 ante Gualaceo, donde el jugador argentino nacionalizado ecuatoriano, dejó la banda de capitán en el suelo.

La acción provocó malestar entre aficionados y críticas de parte de la prensa deportiva, apuntando como un acto antideportivo, debido a la simbología de la cinta.

Díaz dio su versión: "El árbitro me pidió que salga de la cancha por el lugar más cercano, lamentablemente Burrai me quedaba lejos y le avisé a Tití para que le lleve la cinta, porque sino no podía reanudarse el partido".

Virando la página, y pensando en la segunda fecha de la Liga Pro, además de ser el primer partido de la temporada en casa, el 'Kitu' repasó: "La gente siempre nos apoya en todas las canchas. El sábado haremos lo mejor posible para ganar el partido, subir en la tabla y mirar hacia adelante".

Barcelona SC recibe a Delfín SC en el estadio Monumental, este sábado 4 de marzo a las 19:00 de la noche.

El cuadro 'cetáceo' también buscará su primera victoria de la campaña local, ya que en la fecha anterior, igualó 1-1 ante Orense en el estadio Jocay de Manta.