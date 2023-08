Damián Díaz, sobre la extensión de su contrato en Barcelona: "Liga contrató a un jugador de 39 años y dicen que es experiencia, yo tengo 37 y soy un ladrón''

El 'Kitu', de 37 años, y renovado en Barcelona por dos temporadas más , no se anduvo con rodeos al expresar sus sentimientos sobre las opiniones que han circulado en torno a su participación en el equipo.

A pesar de las críticas, Díaz mantiene una actitud positiva y profesional: "Trato de ser uno más, me toque o no me toque jugar siempre daré lo mejor". También se refirió a cuando llegue el momento de dejar el fútbol. "Claramente el tiempo se encargará de sacarme en algún instante, pero hoy estoy bien, tengo la posibilidad de seguir compitiendo".