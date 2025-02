Cristian Nasuti y la patada sobre Arroyo en el 2012: "En su momento reconocí el error y pedí disculpas, después pude hablarlo"

Cristian Nasuti, nuevo director de formativas de Emelec, habló sobre su nueva función en el cuadro azul y recordó su paso como jugador, específicamente en una jugada que quedó marcado en la historia del Clásico del Astillero.

Fue en la temporada 20212, cuando Barcelona SC goleó 5-0 a Emelec en el estadio Monumental.

Michael Arroyo, extremo de BSC gambeteó a un rival y cuando pasó a Nasuti, el defensor decidió patear al atacante amarillo, provocando el reclamo de jugadores e hinchas, pero también la expulsión del argentino quien terminó con dolor pese a que él fue quien provocó la falta.

"La patada a Arroyo fue dura, para mí. La gente me pregunta si me lesioné y yo ya venía lesionado, venía con un esguince de tobillo que no me dejó entrenar toda la semana y en esos últimos días me tuve que infiltrar el tobillo para poder jugar ese partido", repasó Nasuti para Directv.

"Cuando le pego al pobre se me fue el efecto de la infiltración, tuve una semana con dolor. Yo en su momento reconocí el error, pedí disculpas públicamente, después con Michael pude hablarlo en un partido, pienso que lo entendió. Yo me sentí cargado por la situación, él sintió que es su forma de jugar, pero al final son cosas que quedan ahí en el partido" complementó.