Este martes 13 de mayo, Cristhian Noboa confirmó que se despide del fútbol profesional y que ya está recuperado por su actual estado físico.

El volante ecuatoriano sigue con molestias de su lesión a inicios de la temporada en el 2024, pero sigue en su proceso de recuperación y señaló que no volverá a la actividad.

“No puedo correr todavía. A veces me levanto y duele, en otras ocasiones no. Obvio quisiera jugar, pero no puedo. Ya no me veo en la alta competencia, ya con mis amigos nomas. Creo que ya se puede decir que soy un jugador retirado”, expresó Noboa en radio Diblu.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Universitario vs. Barcelona SC por la Copa Libertadores

Por esa razón, Cristhian reveló que ya piensa en sus actividades para el futuro y ya tiene varios proyectos para usar su tiempo

“Estoy escribiendo un libro, estoy con un podcast, estoy abriendo una cafetería, estoy sacando una nueva línea de café y tengo otros proyectos”, reveló el Zar.