Fútbol Nacional
13 ago 2025 , 20:14

Copa Ecuador: San Antonio eliminó al Manta y jugará los octavos de final contra Liga de Quito

San Antonio venció 1-0 al Manta por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador

   
  • Copa Ecuador: San Antonio eliminó al Manta y jugará los octavos de final contra Liga de Quito
    San Antonio venció 1-0 al Manta por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

​​​​​San Antonio dio la sorpresa en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador al vencer 1-0 al Manta FC, gracias a un autogol de Luis Angulo, y avanzó a los octavos de final, donde se medirá ante Liga de Quito.

El único tanto del compromiso llegó cuando el defensor manabita intentó rechazar un centro dirigido a Sandy Yánez, pero en lugar de despejar el balón, lo terminó enviando al fondo de su propia portería.

Con este resultado, San Antonio, club que milita en la Serie B del fútbol ecuatoriano, continúa con vida en el torneo y se convierte en el segundo equipo de esta categoría en eliminar a un rival de la Serie A, junto a Guayaquil City.

Lea también: Los tres partidos que transmitirá Ecuavisa por la fecha 25 de la LigaPro

El Manta FC, dirigido por Efrén Mera, presentó un once alternativo, dejando fuera a figuras como Christian Alemán y Daniel Valencia, debido a que el club está enfocado en su principal objetivo: mantener la categoría en la LigaPro.

Actualmente, el conjunto atunero se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla, con 24 puntos.

Temas
Copa Ecuador
Manta FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas