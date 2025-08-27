Fútbol Nacional
27 ago 2025 , 12:02

Copa Ecuador: Barcelona SC y su posible alineación ante Cuenca Juniors

El estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario donde este jueves 28 de agosto a las 19:00, Barcelona Sporting Club se enfrente a Cuenca Juniors, en un duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025.

   
  • Copa Ecuador: Barcelona SC y su posible alineación ante Cuenca Juniors
    Jugadores de Barcelona SC.( API )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario donde este jueves 28 de agosto a las 19:00, Barcelona Sporting Club se enfrente a Cuenca Juniors, en un duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo buscará avanzar en el torneo con una alineación prácticamente definida, mientras que el conjunto cuencano llega con confianza luego de coronarse campeón del campeonato provincial de Azuay.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Cuenca Juniors vs. Barcelona SC por la Copa Ecuador

El compromiso no solo despierta expectativas por la presencia de uno de los clubes más populares del país, sino también por el buen momento que atraviesa Cuenca Juniors, que viene de vencer por 3-1 a Aviced, en la final provincial.

La gran figura del encuentro fue el experimentado delantero Roberto “La Tuka” Ordóñez, autor de dos goles, y quien será la principal carta ofensiva del equipo azuayo frente al conjunto torero.

Pese a que se trata de un rival de menor jerarquía en el papel, el técnico Rescalvo no se guardará nada y planea utilizar una formación titular para asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo canario quiere evitar sorpresas, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores del torneo, y saldrá desde el inicio a imponer condiciones.

La probable alineación de Barcelona SC será la siguiente:

Ignacio de Arruabarrena en el arco; en defensa, Byron Castillo, Xavier Arreaga, Álex Rangel y Aníbal Chalá. En el medio campo estarán Dixon Arroyo, Jhonny Quiñónez, Gabriel Cortéz y Brian Oyola; mientras que los extremos serán Janner Corozo y el delantero centro Miguel Parrales.

Temas
Copa Ecuador
Barcelona SC
BSC
Ecuador
Noticias
Recomendadas