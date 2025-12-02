Fútbol Nacional
02 dic 2025 , 18:01

Conoce a todos los finalistas del Campeonato Nacional de Formativas sub 13, 15, 17 y 19

El Campeonato Nacional de Formativas entra en su fase decisiva con cuatro finales entre el 5 y el 7 de diciembre, donde Independiente del Valle destaca al disputar tres títulos y Universidad Católica y Liga de Quito protagonizan el duelo por la corona Sub 19.

   
  • Conoce a todos los finalistas del Campeonato Nacional de Formativas sub 13, 15, 17 y 19
    IDV jugará en tres de las cuatro finales del Campeonato Nacional de Formativas.( IDV )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El Campeonato Nacional de Formativas Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entra en su recta final. Entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre de 2025 se disputarán las cuatro finales, todas a partido único, para definir a los campeones de la temporada.

Independiente del Valle será el club con mayor presencia en la jornada decisiva, al clasificar a las finales de tres categorías. En la Sub 13 se enfrentará a Orense, mientras que en la Sub 15 medirá fuerzas con Universidad Católica. En la Sub 17, los rayados jugarán ante Barcelona SC.

Lea: Ecuavisa transmitirá este domingo el partido entre Barcelona SC y Universidad Católica

La categoría Sub 19 tendrá un duelo capitalino: Universidad Católica y Liga de Quito se disputarán el título en Sangolquí.

Fechas, horarios y sedes de las finales

Sub 13

Independiente del Valle vs. Orense

Domingo 7 de diciembre – 10:00

Estadio Bellavista

Sub 15

Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Domingo 7 de diciembre – 14:00

Estadio Bellavista

Sub 17

Independiente del Valle vs. Barcelona SC

Viernes 5 de diciembre – 11:00

Complejo Euclides Palacios, Cancha 2

Sub 19

Universidad Católica vs. Liga de Quito

Sábado 6 de diciembre – 10:30

Estadio General Rumiñahui

Temas
Fútbol Ecuador
campeonato ecuatoriano
IDV
Independiente del Valle
Ecuador
Noticias
Recomendadas