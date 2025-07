Christian Nasuti responde a Jorge Célico y el supuesto 'cerrucho' en Emelec

Christian Nasuti ha dejado el silencio y habló en Zapping FC sobre los rumores de que derivaron en la salida de Jorge Célico como director técnico, tomando fuerza un supuesto 'cerrucho' en referencia a que el exdefensor argentino movió las piezas en silencio para sacarlo y posesionarse en el cargo.

"Serrucho hubiera sido si me hubiera mantenido en el club. Si la acusación es hacia mí, no lo entiendo porque la cronología fue así", explicó Nasuti. "Yo llegué con la directiva anterior, con un pedido de ser parte del cuerpo técnico", añadió, negando cualquier intención de deslealtad o de aprovechar una coyuntura para quedarse con el puesto principal en Emelec.

Nasuti recordó además que su llegada a Emelec no cayó bien a Célico: "No fue así, no me sentía cómodo, no querían (cuerpo técnico de Célico) que fuera partícipe".

Lo cierto es que Emelec no tiene un cuerpo técnico oficializado y Nasuti seguirá al mando como interino este fin de semana en el complejo partido contra Vinotinto en la Liga Ecuabet.