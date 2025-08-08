Fútbol Nacional
08 ago 2025 , 11:39

Christian Lara deja el retiro y jugará a sus 45 años en la Segunda Categoría

Christian Lara dejó el retiro profesional y volverá a los campos de juego del fútbol ecuatoriano al ser anunciado como refuerzos en la Sociedad Atlética Sancor de Santo Domingo.

   
  • Christian Lara deja el retiro y jugará a sus 45 años en la Segunda Categoría
    Christian Lara, brilló en el fútbol ecuatoriano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Christian Lara dejó el retiro profesional y volverá a los campos de juego del fútbol ecuatoriano al ser anunciado como refuerzo en la Sociedad Atlética Sancor de Santo Domingo.

"Nos complace anunciar la llegada de nuestro delantero Christian el Diablito Lara, que con su talento y experiencia será de gran ayuda para alcanzar nuestras metas", compartió el Sancor en sus redes sociales.

Lea: Luis Alfonso Chango: "Si ganan hay sueldo, de lo contrario nada. No estamos conformes, estamos pasando vergüenza"

El exjugador de Liga de Quito, Barcelona SC, El Nacional, y la selección ecuatoriana de fútbol, se encontraba retirado profesionalmente desde el 2019 cuando defendió los colores de El Nacional, pero ha sorprendido a muchos y regresará pero a la Segunda Categoría.

El Diablito, como es apodado el enganche de 45 años, es recordado por su poderoso remate de larga distancia, creatividad y técnica, siendo una pieza fundamental en los equipos campeones de El Nacional en el 2005, y LDUQ con la Recopa y la Sudamericana.

Lara fue seleccionado con Ecuador y pudo ser parte del plantel del Mundial en el 2006, jugando ante Alemania (0-3) e Inglaterra (0-1).

Este viernes el Sancor visita al Deportivo Santo Domingo por el torneo provincial de Santo Domingo.

Temas
Fútbol Ecuador
Segunda Categoría
Christian Lara
Santo Domingo de los Colorados
Noticias
Recomendadas