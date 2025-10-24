Chacaritas califica a la sanción de LigaPro como injusta e incoherente

Este jueves 23 de octubre, la LigaPro anunció, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la sanción a cuatro equipos de la Serie B y 20 jugadores del fútbol ecuatoriano por participación en amaños de partidos.

Los equipos involucrados son Chacaritas, Vargas Torres, 22 de Julio y Gualaceo. La Comisión Disciplinaria de la LigaPro los sancionó con una reducción entre seis y 12 puntos y USD 10 000.

Chacaritas fue el primero en responder sobre lo sucedido tachando la sanción como injusta e incoherente". En su comunicado, el club de Pelileo declara que había estado trabajando para prevenir los amaños de partidos e, incluso, informó a la LigaPro sobre posibles jugadores involucrados.

"El Club Chacaritas manifiesta su absoluto rechazo a las sanciones impuestas por Liga Pro hacia la institución, calificándolas como injustas e incoherentes con el esfuerzo que el club ha realizado para defender la transparencia y la integridad del fútbol ecuatoriano".