César Farías reveló que Emelec lo contactó, ¿Se va Hernán Torres?

¿Cambio de entrenador en Emelec? El exdirector técnico de Sociedad Deportiva Aucas, César Farías, reveló que fue contactado por varios clubes ecuatorianos, uno de ellos el club eléctrico.

César Farías, quién actualmente está sin club, es uno de los nombres que maneja la dirigencia de Emelec para que sea el nuevo entrenador del ballet azul, en caso de que no llegue a concretarse la renovación con Torres.

"Pedí disculpas a toda la familia ecuatoriana. En este trayecto me llamó El Nacional, Barcelona a través de José Chamorro y ayer (miércoles 1 de mayo) no puedo decir la persona que llamó por Emelec. Cometí un grave error que lo pagué, ya no tengo sanción", dijo Farías en Blu Radio de Colombia.

Farías cumplirá 14 meses de sanción por haber golpeado a jugador de Delfín. A partir del 11 de junio, el director técnico venezolano ya podrá dirigir en el fútbol ecuatoriano.

Si bien el rendimiento deportivo del bombillo, en comparación a la anterior temporada, ha mejorado, pero el funcionamiento de juego todavía no cumple las expectativas de la hinchada.

Hernán Torres, actual entrenador de Emelec, termina su contrato a mediados de este año con esta institución, por ello, la dirigencia encabezada por José Pileggi buscan renovar su contrato.

Sin embargo, desde el fútbol colombiano están presionando para que el estratega regrese a su país.