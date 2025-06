Carlos Alfaro Moreno, director deportivo de Barcelona SC, reveló en un programa web que él y su familia han recibido amenazas contra su integridad.

El expresidente de los amarillos se encontraba analizando en el programa 'Esto es Fútbol' de Marca 90 la situación deportiva de Barcelona SC y la llegada de Ismael Rescalvo como el nuevo estratega como reemplazante de Segundo Alejandro Castillo.

En medio del acalorado debate periodístico, Alfaro reconoció de Barcelona, "Yo no lo iba a decir, pero estos últimos días me ha pasado algo que nunca antes lo había vivido. Mi familia y yo hemos recibido amenazas telefónicas, eso ha sido algo que a mí me ha hecho muy mal".

Alfaro fue consultado por sus colegas de programa si ha pensado en retirarse del proyecto de Barcelona ante las amenazas recibidas, "(...) Hasta mi señora me ha preguntado sobre esto, ¿Qué estás haciendo?".

El directivo de los toreros señaló que la situación ya lo están manejando las autoridades correspondientes por el tema de su seguridad: "Está todo hablado... No explayemos el tema, déjalo ahí".

Aunque no señaló a nadie de las amenazas, sí mencionó que “hay un tema político ahí muy enredado, donde siempre se está buscando algo”.

Como medida de seguridad, Alfaro cambió de número telefónico para evitar las amenazas telefónicas recibidas.