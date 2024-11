Alfaro cuestionó su salida: "Son puntos de vista, esta administración decidió sacar a Díaz y nosotros dijimos somos respetuosos, absolutamente. Ahora si yo estaba, Díaz no se iba ", comenzó su análisis en Marca 90.

Carlos Alfaro Moreno , expresidente de Barcelona SC , se refirió a la salida de Damián Díaz y aprovechó para criticar la gestión de la directiva actual del club amarillo, comandada por Antonio Álvarez al no tener " tino ni delicadeza" en la toma de decisiones.

Para cerrar, Alfaro Moreno también criticó a Ariel Holan, ahora ex entrenador de los toreros, quien tomó la decisión de bajarlo a Díaz: "Yo me hubiese puesto con el entrenador de turno: 'está bien, se va pero se va en ese momento, de esta manera', sino Holan, que es un gran entrenador y los mejores que ha venido a nuestro fútbol, en Barcelona no es nadie para tomar esa decisión. En todo caso, doy mi opinión siempre respetuoso de las opiniones de los demás".