Carles Puyol sería la estrella invitada para la Noche Amarilla de Barcelona SC 2025

¿No Totti, no party? Pues esta frase que nació en un partido del AS Roma, equipo donde jugaba el italiano Francesco Totti, no se hará realidad, quien no participará en la Noche Amarilla de Barcelona SC 2025.

En su reemplazo llegaría Carles Puyol, el exdefensa histórico del FC Barcelona y de la selección de España, sería la estrella invitada para el evento deportivo, donde el cuadro amarillo presentará a su equipo para esta temporada.

Según información de la colega Flor Alfaro Moreno, hija del director deportivo de Barcelona SC, Puyol es la primera opción que maneja la actual directiva del conjunto torero.

"Finalmente, Francesco Totti no viajará a Ecuador. El italiano se excusó por un problema familiar ante la dirigencia de Barcelona SC, que ya trabaja en cerrar la estrella invitada para la noche amarilla 2025. La primera posibilidad es Carles Puyol", escribió la periodista en su cuenta de X.

La Noche Amarilla se llevará a cabo este sábado 1 de febrero. El show artístico empezará a las 16:00 (hora de Ecuador) y luego se disputará el partido amistoso entre Barcelona SC y Emelec en el estadio Monumental.