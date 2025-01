"Durísimo, difícil, pasaron muchas cosas el año pasado. Cuando llegué a Guayaquil, tenía ilusiones y objetivos para esta temporada , después de un año que no fue como los anteriores en lo personal, vine con ilusiones renovadas después del receso de fin de año", dijo Burrai.

El portero estuvo cinco años en el conjunto torero y no podía irse del país sin antes explicar las razones de su salida.

"Para mí fue suficiente eso, después es verdad que me pidieron que me quede, que querían contar conmigo, de hecho la vuelta de Alfaro Moreno al club me hizo titubear en la decisión, pero para mí ya era una decisión tomada", agregó.

"Después de los golpes emocionales que recibí el año pasado, fue lo último, no le iba a servir a nadie", explicó.

"Me voy muy agradecido con todo el mundo, pasé los mejores años de mi vida acá en Ecuador, me hubiera encantado conseguir más títulos con Barcelona e irme de otra manera", finalizó.