"Hago lo que me pide el profe, ya sea atacar o defender , estoy para ayudar al equipo", dijo Souza sobre las indicaciones que el DT de Barcelona SC le da.

"Ya han venido grandes jugadores en mi puesto. Todos los años tengo competencia, independientemente de si estoy jugando o no, yo me enfoco en mejorar y dar lo mejor de mí. Además, siempre velamos por el triunfo del equipo. A la final, no son los 11 futbolistas que inician el partido los que lleguen a perder o ganar los diferentes encuentros, es todo el grupo, incluyendo los que están en la banca", dijo Leonai con respecto a los mediocampistas de Barcelona SC y su pelea por la titularidad.