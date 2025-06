A pocos días de cerrar el mercado de fichajes, Barcelona SC aún falta por confirmar la salida de Jesús Trindade y revelar las condiciones del acuerdo, pero se espera que sea beneficioso para el club.

En la rueda de prensa de la presentación de Ismael Rescalvo, el entrenador afirmó que él no contará con Jesús Trindade, ya que no sigue siendo parte del plantel, aunque aún no ha sido confirmado.

En ese entonces, el presidente de los toreros, Antonio Álvarez, aclaró que en su momento van a comunicar todos los detalles, pero el periodista Sebastián Bastantes adelantó ciertas partes del acuerdo.

Lea más: La curiosa publicación del Mundial de Clubes con Segundo Alejandro Castillo como protagonista

Pues, Barcelona SC recibirá más de USD 100 000 por la salida de Jesús Trindade al Peñarol de Uruguay, según informó el reportero en Ecuagol.