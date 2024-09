Sin embargo, no sería un plan nuevo, es más, es el que actualmente se viene aplicando sin éxito en las filas toreras por al menos cuatro temporadas consecutivas.

Es decir que por cantidad, BSC viene dando espacio a varios jóvenes talentos, pero no termina de encontrar la suficiente calidad para sostenerlos e introducirlos en el equipo titular.

Otro argumento que expone la situación de los juveniles en Barcelona SC, son las selecciones juveniles de Ecuador sub 17, sub 20 y sub 23 (Preolímpico).

Por ejemplo, en el Sudamericano sub 17 del 2023, BSC aportó con apenas dos jugadores: Allen Obando y Jhon Acurio.