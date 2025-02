El delantero uruguayo de Barcelona SC, Octavio Rivero, reveló en una entrevista para Zapping que su molestia en el pubis la venía arrastrando desde el tramo final de la temporada 2024.

"Terminando las últimas cinco fechas sufrí un dolor en el pubis y se me hizo una pubalgia que la vine arrastrando desde antes que termine el torneo del 2024", afirmó Rivero.

"Lo he tratado todo este tiempo hasta que terminó, después hice mi tratamiento en Uruguay. Cuando llegué a Ecuador no me terminé de curar y bajé las cargas en la pretemporada para ver si podía arrancar el 2025 sin molestias porque se venía un año largo", agregó el delantero.

