Barcelona SC no puede negociar, fichar o descartar jugadores al no tener un directorio reconocido

El caos institucional en el que ha caído Barcelona SC tras la decisión del Ministerio del Deporte al no aceptar la nueva directiva comandada por Antonio Álvarez, repercute en varias aristas en el club amarillo.

Y es que la coyuntura actual es la del mercado de fichajes, ya que una vez culminada la temporada, los clubes habitualmente se mueven para reforzarse para la próxima campaña, sin embargo, este aviso desde la entidad pública frena cualquier negociación.

Lea: Liga de Quito, Barcelona, Emelec y Universidad Católica están inhabilitados para inscribir jugadores por la FIFA

"Barcelona SC no cuenta con un representante legal, no pueden firmar nada, no hay directorio", enfatiza Mariela Díaz, abogada experta en derecho deportivo, quien habló con este medio.

Barcelona tiene hasta 10 días hábiles para subsanar las observaciones apuntadas por el Ministerio a cargo de Andrés Guschmer, por lo que está contrarreloj ya que tiene hasta el 2 de enero del 2024 para demostrar lo contrario.

Después de esta fecha, Barcelona SC está expuesto a ser declarado en acefalía y por ende se deberá intervenir por medio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y esta llamar a nuevas elecciones.

Por otro lado, Barcelona también se encuentra oficialmente inhabilitado para inscribir jugadores por parte de la FIFA debido a unas deudas.

La Liga Pro y su temporada 2024-2025 arrancará el próximo 16 de febrero.