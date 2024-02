Barcelona SC llama a "dejar de lado la politiquería", tras conflicto con Ministerio del Deporte

Por la mañana de este domingo Barcelona SC ha publicado un comunicado oficial en respuesta al Ministerio del Deporte sobre la inscripción de jugadores para las competencias del club.

En el documento, que tiene no cuenta con firma, cita directamente al ministro Andrés Guschmer: "Queremos dirigirnos al ministro Guschmer, recordándole sus propias palabras: "no puede haber fútbol sin Barcelona", también, "nada ni nadie está por encima de la Ley".

Profundizando, BSC dice: "Consideramos que tampoco puede existir un estado de derecho si no se acatan las decisiones constitucionales. Surgen numerosas interrogantes sobre la actuación y decisión de esta Cartera de Estado. ¿Cómo se reconocerán los contratos de los jugadores si aún no se ha inscrito a nuestra directiva?,¿Quién asumirá la responsabilidad de los pagos de los sueldos si no existe un empleador reconocido legalmente?".

BSC le recuerda al Ministerio que está involucrado en un proceso legal con el Ministerio del Deporte, y que ya existe una resolución de una jueza, advirtiendo que si no se cumple sería un desacato.

"Dejemos de lado la politiquería y actuemos en estricto cumplimiento de la ley", termina BSC.