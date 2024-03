Barcelona SC pedirá explicaciones a la Comisión Nacional de Arbitraje por no tener respuesta para los audios del VAR

El martes 19 de marzo, la dirigencia de Barcelona SC le escribió un oficio a la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) para solicitar escuchar los audios del VAR, por un posible penal contra Janner Corozo, en el juego de la tercera fecha contra Orense.

En su comunicación, Los Toreros solicitaron que Antonio Álvarez y José Luis Nogales sean convocados a las oficinas de la comisión para poder escuchar los audios del VAR en la jugada del posible penal contra Janner Corozo.

Sin embargo, hasta este martes 26 de marzo la CNA aún no ha dado respuesta, dejando en silencio el oficio de los Toreros, por ello la dirigencia del cuadro canario planea pedir explicaciones.

Lea más: Álex Aguinaga sobre Kendry Paéz: "Es error, sí, va a aprender, también. Ni lo vamos a crucificar, ni mucho menos"

“El martes de la semana pasada se envió el oficio, todavía no hemos tenido respuesta. Hoy, martes, ellos sesionan y deberían responder, si es que no responden mañana, miércoles, enviamos otro oficio preguntando por qué no se han comunicado”, expresó Antonio Álvarez, sobre el tema.