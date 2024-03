Uno de los referentes históricos de la Selección de Ecuador, Álex Aguinaga, se refirió sobre el polémico video que circuló en redes sociales, donde aparecen Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendry Páez, quienes fueron convocados para disputar dos partidos amistosos contra Guatemala e Italia, respectivamente.

"Los jugadores no somos ejemplo de nada, pero sí debemos ser conscientes de que debemos cuidarnos y de que hay cosas que podemos o no hacer. Todo tiene su tiempo y su lugar", enfatizó Aguinaga.

"Lo que pasó el fin de semana antes del partido ante Italia creo que a nadie le gustó, hay varias responsabilidades. La primera es que en una concentración tan corta no debería haber permisos, es mi punto de vista", añadió.

"Después, si ya te dan permiso tratar de hacer las cosas bien, no se trata de ser monjes o como pusieron ahí, ni leer la biblia, ni reunirnos en un templo, no se trata de eso. Se trata que estás en una responsabilidad de concentración, aunque en ese momento no tiene puesta la camiseta", agregó.

Sobre Kendry Páez: "Es error, sí, va a aprender, también. Ni lo vamos a crucificar, ni mucho menos. No vamos a hacernos los santos, porque ninguno tiene derecho a juzgar, sino señalar responsabilidades y si hay sanciones, se darán", concluyó.

El mediocampista histórico de la selección, Álex Aguinaga llegó al país para la presentación de una nueva alianza comercial de Barcelona Sporting Club. Este evento se llevó a cabo en el estadio Monumental.

