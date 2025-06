Barcelona SC descartó el fichaje de Sebastián Rodríguez para la segunda mitad del 2025

Barcelona SC ya confirmó la llegada de Ismael Rescalvo como nuevo entrenador para lo restante de la temporada 2025, por lo que la directiva busca mejorar el plantel para que el español cuente con todos los jugadores.

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, habló de los fichajes que faltan por llegar para la segunda mitad del año y descartó la llegada de uno.

"Lo de Sebastián Rodríguez es completamente falso. Es un gran jugador, pero no va a llegar. No voy a dar nombres porque no quiero entorpecer las negociaciones", aclaró el presidente en Marca 90.

En esta temporada, Rodríguez, de 32 años, lleva 19 partidos disputados con Montevideo City Torque con cinco goles y dos asistencias.