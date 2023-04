Barcelona: Fabián Bustos dejó un fuerte mensaje a sus detractores y elogió a Damián Díaz

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, fue cuestionado por un sector de la hinchada por los malos resultados obtenidos en Liga Pro y en Copa Libertadores, sin embargo, el estratega rompió un maleficio, derrotó a Liga de Quito en su estadio después de 26 años.

Tras este logro, Bustos dio una rueda de prensa para hablar sobre la actualidad del equipo, ya que este miércoles se enfrentará a Bolívar en el estadio Monumental por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Barcelona logró su primera victoria en el estadio Rodrigo Paz Delgado con un gol en propia puerta de José Angulo. Bustos mencionó que se encuentra feliz, tras la última victoria conseguida en Liga Pro.

“Estoy feliz, muchas cosas no las entiendo, sé que el mundo Barcelona es así y al estar aquí son hacia mí las críticas. Que no se juega bien, que esto, no sé cómo hemos hecho para tener todos los récords del club. En Libertadores estamos primeros en todos los ítems, más goles de visitante, más victorias de visitante, más puntos de visitante, más puntos en casa, el único que ganó fase de grupos invicto, y sigo y sigo. Ganarle a Boca Juniors por primera vez, empatamos en la Bombonera por primera vez", indicó Bustos.

“Mientras más sigan hablando, mejor me va a ir. No he tenido problemas con jugadores, con nadie. Acá seguiremos intentando hacer historia, tal como lo hablé en mi primera reunión con los directivos de Barcelona en 2019”, añadió el entrenador.

