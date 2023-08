Ayrton Preciado jugará en el Guayaquil City

El jugador ecuatoriano Ayrton Preciado dejó el fútbol mexicano para regresar a la Liga Pro, pero no jugará en Emelec y tampoco en Barcelona SC. El nuevo destino del extremo será el Guayaquil City, equipo que atraviesa un momento complicado, puesto que está en puestos de descenso.

Preciado, quien se desvinculó del Santos Laguna en febrero de este año, por ende llegará como agente libre a Guayaquil City, donde firmará un contrato hasta diciembre del 2024. En el equipo mexicano disputó 57 partidos y convirtió 10 goles, pero en el 2023 solamente disputó un partido.

El jugador de 29 años busca sumar los minutos suficientes con el Guayaquil City, con el fin de recuperar su nivel y por qué no ser parte de la selección de Ecuador, qué disputará los dos primeros partidos por las eliminatorias sudamericanas contra Argentina y Uruguay.

Barcelona SC y Emelec estaban interesados en fichar a Preciado, sin embargo, los citadinos dieron el golpe en la mesa y terminaron contratando al jugador nacido en Esmeraldas.

El presidente de Emelec, José Pileggi se refirió sobre este posible fichaje.

​​​​​​"Aún no hay nada seguro. He tenido conversaciones, pero aún no está nada decidido. Estoy abierto a cualquier equipo, no cerré nada con Emelec", mencionó en una entrevista con Directv Sports.

Por otra parte, Preciado anunció "quiero jugar acá (en Ecuador). Me vendría bien para recuperar mi ritmo. Veo muy buena la Liga Pro, muy competitiva, muy observada”.

Guayaquil City será su cuarto equipo en el país. Estuvo en Deportivo Quito, Aucas y Emelec. Se espera que Preciado llegue al país este jueves 3 de agosto para realizarse los chequeos médicos respectivos ​​​​​.