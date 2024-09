En su lugar, la dirigencia eligió a Sebastián Blásquez, quien se estaba desempeñando como entrenador de la Sub 19. El argentino fue campeón del Campeonato Nacional Sub 19 y dirigió al equipo en la Copa Libertadores Sub 20, donde llegaron a las semifinales.

Además, el delantero Jeison Medina, quien fue el goleador del ídolo del pueblo, no renovó y se marchó gratis a Independiente del Valle para la segunda etapa de Liga Pro.

Aucas no pudo suplir la ausencia del atacante colombiano. Su compatriota Jean Carlos Blanco era el encargado de suplir el rendimiento de Medina, sin embargo, su registro goleador está por debajo del delantero de IDV.

No obstante, Blásquez no ha podido darle la una idea clara de juego a Aucas. Tiene muchas falencias tanto en ataque como en defensa. Es un equipo vulnerable.

La falta de contundencia en el ataque es uno de sus principales problemas. La segunda etapa de Liga Pro inició el 2 de agosto. Hasta el momento se han llevado a cabo cinco fechas, en las que Aucas no ha podido marcar ni un solo gol.

Lea también: Barcelona SC, Liga de Quito, Independiente del Valle y Delfín quieren una Liga Pro con 12 equipos para el 2026