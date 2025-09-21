Fútbol Nacional
21 sep 2025 , 14:14

Aucas no pudo con Orense y se queda fuera el primer hexagonal

La falta de gol le pasó factura al Aucas, que quedó condenado a jugar el segundo sextangular por un cupo a la Sudamericana.

   
Aucas empató sin goles este domingo en Quito contra Orense, en la fecha 29 de la LigaPro, y con ello se quedó sin la posibilidad de entrar al primer hexagonal, que definirá al campeón y entregará tres boletos a la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana.

El equipo capitalino, con 40 puntos, bajó del octavo al noveno lugar en la tabla de posiciones. Solo una victoria le permitiría mantener opciones de asegurar su presencia en torneos internacionales en 2026 pero no lo consiguió por su falta de eficacia en el ataque.

Orense, por su parte, sumó 46 unidades se mantiene dentro de la zona privilegiada, aunque en el sexto lugar, desplazado por la victoria de Universidad Católica ante Liga de Quito.

En la últmina jornada de la fase regular, el club machaleño tampoco puede confiarse. Libertad lo sigue de cerca con 43 puntos y cualquier tropiezo podría empujarlo al segundo sextangular, que apenas concede un cupo a la Sudamericana.

